Verdachte aangehouden voor betrokkenheid dodelijke brand

Op 6 oktober 2016 kreeg de politie rond 22.30 uur meldingen van een brand in een woning op de eerste etage van een flat aan de Barbusselaan in Amsterdam Zuidoost. De bewoner werd uit de woning gehaald. Hij bleek zwaar lichamelijk letsel te hebben en overleed ter plaatse. Na een intensief onderzoek kreeg de recherche een Poolse man in beeld. Die bleek al enige maanden in Polen vast te zitten voor een ander delict. De verdachte heeft inmiddels zijn lopende detentie in Polen uitgezeten en is deze week overgeleverd aan het Amsterdamse onderzoeksteam. Hij is ingesloten voor verhoor en zal later vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.