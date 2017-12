Politie komt thuis 'even langs' om illegaal vuurwerk in beslag te nemen

De strijd tegen de handel in illegaal vuurwerk is door de politie flink opgevoerd. Het vuurwerk is veel gevaarlijker, levensgevaarlijk zelfs dan vroeger en heeft soms de explosiekracht van een granaat. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Duizenden adressen 'in beeld'

Om die reden heeft de politie in Nederland zich verdiept in de handel, die vaak plaatsvindt via websites en social media. 'We hebben zicht gekregen op honderden accounts en duizenden adressen waar dat zware vuurwerk ligt opgeslagen. De politie zet nu alles op alles om zo veel mogelijk adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken. Zo is de politie in de eenheid Oost-Nederland op donderdag 21 december op 14 plaatsen aan de deur gekomen', aldus de politie.

Grof geld voor criminelen

Criminelen verdienen grof geld met de handel in illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk leidt elk jaar tot ernstige verwondingen (soms erger) en vernielingen. Om die reden tillen openbaar ministerie en politie zwaar aan dit misdrijf. Ieder jaar pakt de politie grote en kleine handelaren op. Soms vormen die handelaren een crimineel samenwerkingsverband. Elk jaar neemt de politie tienduizenden kilo’s vuurwerk in beslag en start zij onderzoeken. Ook probeert de politie de handel te verstoren.

Project Oorworm

Een landelijke opererend politieteam speurt (in het kader van het project Oorworm) sinds oktober op internet naar mensen die op zoek zijn naar illegaal vuurwerk of dat te koop aanbieden. Daardoor kwamen honderden mensen in beeld die vervolgens bezoek krijgen van de politie.

Aan de deur

Zo kwam de politie op 21 december aan de deur bij afnemers van illegaal vuurwerk in Nijmegen, Scherpenzeel (twee adressen), Culemborg (twee adressen), Zevenaar (twee adressen), Hedel, Duiven, Ederveen, Ommen, Staphorst, Deventer en Dalfsen. Daarbij valt de jonge leeftijd van de verdachten op; tegen hen werd proces-verbaal opgemaakt . Uiteraard werden waar nodig de ouders betrokken. In alle gevallen werd het vuurwerk inbeslaggenomen; in totaal werden honderden stuks vuurwerk in beslaggenomen . Enkele personen hadden een paar stukken in huis maar er werden ook grotere partijen aangetroffen.. Meestal was het vuurwerk besteld via een Poolse website; deze handel wordt door de nationale politie verder onderzocht.

