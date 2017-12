Politie heeft sumier signalement dader gijzeling vrouwelijke arts Rotterdam

Er is een signalement door de politie vastgesteld van de dader die donderdagmiddag in Rotterdam een arts van een medische kliniek aan de Jan Leentvaarlaan vastbond en met een vuurwapen bedreigde. 'De arts is inmiddels thuis en maakt het naar omstandigheden goed', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Collega

Het 40-jarige slachtoffer werd donderdagmiddag vastgebonden aangetroffen door een collega die direct 112 belde. Agenten ontruimden de kliniek en gingen op zoek naar de dader. De verdachte werd uiteindelijk niet gevonden. Tijdens deze zoektocht werden het personeel en de patiënten in een nabijgelegen pand opgevangen.

Signalement

Na de bedreiging werd de arts ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Zij is inmiddels weer thuis en deed vanochtend haar verhaal aan rechercheurs. Het motief van de dader blijft vooralsnog nog onduidelijk.

'Algemeen' signalement

Het door de arts opgegeven signalement is algemeen. Zij spreekt van een blanke man met een stevig postuur en kort dun stekelig haar. De politie is druk bezig met het bekijken van camerabeelden om van een algemeen, naar een specifiek signalement te komen.

Contact

Weet u wie er betrokken is geweest bij dit incident in de medische kliniek? Of heeft u iets verdachts gezien? Laat het ons weten. Iedere tip is waardevol en kan worden doorgegeven op 0900-8844. Informatie anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook camerabeelden zijn welkom.

