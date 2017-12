Beloning van 10.000 euro voor gouden tip steekincident advocate

Er is door de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de verdachten van een steekincident in Zoetermeer. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Steekincident

In haar kantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg raakte dinsdag 26 september, rond 15.15 uur, een 38-jarige Nederlands-Marokkaanse advocate ernstig gewond bij een steekincident. Deze advocate zette zich belangeloos in voor de Marokkaanse gemeenschap.

Twee mannen betrokken

Uit rechercheonderzoek is gebleken dat bij dit steekincident twee mannen betrokken zijn. Zij zijn vastgelegd op camerabeelden. Een van deze verdachten had een bijzonder hoedje op, van deze man is een compositietekening gemaakt. De andere man staat op beeld op NS-station Amsterdam-Lelylaan.

Opsporingsprogramma’s

In de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht, Team West en ook vorige week bij de Amsterdamse omroep AT5 besteedde de politie de afgelopen tijd uitgebreid aandacht aan dit onderzoek. In deze opsporingsprogramma’s werden er camerabeelden getoond van deze twee verdachten.

Posters en flyers

Om bekendheid te geven aan de beloning van 10.000 euro, verspreidt de politie posters en flyers in het Nederlands en Arabisch onder de Marokkaanse gemeenschap in Gouda, Zoetermeer, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het slachtoffer zette zich belangeloos in voor deze gemeenschap.

----------------------------------------------------------------------------

