Duurzame initiatieven in de logistiek van het afgelopen jaar

Duurzaamheid heeft in de logistiek nog een lange weg te gaan. Dit neemt niet weg dat er ook het afgelopen jaar weer verschillende initiatieven zijn gestart, die tonen dat duurzaamheid wel degelijk een thema is binnen de logistieke sector. Het einde van het jaar is altijd een goed moment om de balans op te maken, en een overzicht van grote en kleine duurzame initiatieven in de logistiek mag dan ook niet ontbreken.

Zonnestroomproject voor VCK

In november dit jaar is VCK Logistics begonnen met het treffen van de voorbereidingen voor het zonnestroomproject. Het doel van dit project is om 500.000 kWh aan duurzame energie op te wekken. De hiervoor benodigde 1.890 zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de Waterland terminal in Amsterdam. VCK Logistics wil met het zonnestroomproject laten zien dat duurzaamheid in de logistiek mogelijk is. Dit toont het bedrijf niet alleen door de installatie van de zonnepanelen; VCK Logistics werkt bijvoorbeeld ook met elektrische heftrucks en kiest voor samenwerkingen met partners die CO2-neutrale oplossingen bieden. Aangezien het project nu nog in de opstartfase zit, zal de effectiviteit ervan pas in de loop van volgend jaar bekeken kunnen worden.

CO2-uitstoot heftrucks omlaag

In mei kwam het nieuws naar buiten dat de CO2-uitstoot van heftrucks fors omlaag kan. Deze ontwikkeling is al langzaam in gang gezet, zoals een grote producent van heftrucks liet zien door de uitstoot met 25% te reduceren. Het inzetten van kleinere batterijen blijkt een gunstige invloed te hebben op de CO2-emissie. Hiermee is het terugdringen van de CO2-uitstoot van heftrucks zeer realistisch gebleken en kan dit in de toekomst verder bewerkstelligd worden. Mede door het inzetten van nieuwe technieken zoals lithium-ion accu's en efficiëntere acculaders, en het opknappen en hergebruiken van heftrucks voor een tweede gebruiksfase, wordt verwacht de verlaging van CO2-uitstoot te realiseren. Een andere oplossing die kan bijdragen aan een lagere emissie − en die vooral in kleinere magazijnen en distributiecentra kan werken − is het gebruik van palletwagens die handmatig bediend worden, zoals deze, of andere hulpmiddelen die functioneren op lichaamskracht in plaats van elektriciteit.

Nieuwe verpakkingsmachine voor Coolbue

Deze maand werd bekend dat online warenhuis Coolblue een nieuwe verpakkingsmachine in gebruik heeft genomen. Deze machine zorgt voor minder verpakkingsmateriaal, door een efficiëntere manier van verpakken. De volautomatische machine meet de maten van de doos en verpakt het product op een zo efficiënt mogelijke wijze. Hierdoor wordt niet alleen het verbruik van verpakkingsmateriaal verminderd; er hoeft ook minder opvulmateriaal gebruikt te worden. Door de kleinere pakketten kunnen de trucks en bestelbussen meer producten bevatten, met als concreet resultaat dat er tot 15% minder wagens vanuit het Coolblue-magazijn in Tilburg vertrekken. Dat heeft uiteraard weer een positieve invloed op de C02-uitstoot.

eTruck van MAN wint European Transport Award

De Duitse transportfabrikant MAN heeft met de ontwikkeling van de eTruck de European Transport Award for Sustainability gewonnen. Deze award wordt tweejaarlijks uitgereikt door het Duitse vakblad Transport, aan bedrijven die een winstgevende bedrijfsvoering weten te verenigen met duurzaamheid en innovatie op dit gebied. De eTruck van MAN is een volledig elektrische vrachtwagen die, wanneer hij gebruikmaakt van groene stroom, 100% emissievrij rijdt. Hoewel vrachtwagens op langere, internationale ritten vaak al schoner rijden, doet MAN met deze innovatie een handreiking naar de grote steden. Vooral met de distributie in en rond steden kan het transport namelijk een stuk schoner. Met deze ontwikkeling kan de transportsector tegemoetkomen aan de aangescherpte richtlijnen voor CO2-uitstoot en geluidshinder. De serieproductie van de elektrische trucks gaat begin 2021 van start.

Meer geld voor groene innovaties in de transportsector

Op Prinsjesdag afgelopen jaar werd al geconcludeerd dat er meer geld nodig is voor duurzaam transport. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sloeg in oktober dit jaar spijkers met koppen en maakte 30 miljoen euro vrij voor duurzame ontwikkelingen en innovaties voor transportbedrijven. Het vrijgemaakte geld wordt via subsidie beschikbaar gesteld aan organisaties en bedrijven die een goede duurzame oplossing kunnen presenteren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de voorstellen beoordelen en de subsidie toewijzen.