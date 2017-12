Gedetineerde nog eens 5 jaar cel voor gooien chemische stof

Een 28-jarige man is vrijdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar.

Chemische stof in ogen

'De man heeft zich op 22 november 2016 in Heerhugowaard in de penitentiaire inrichting Zuyderbos schuldig gemaakt aan mishandeling met voorbedachten rade door een chemische stof in de ogen van een medegedetineerde te gooien', zo meldt de rechtbank Alkmaar vrijdag.

Blind

Door het misdrijf is het slachtoffer blind geworden aan een oog en met het andere oog kan hij nog slechts minimaal zien. De man moet aan het slachtoffer 186.000 euro schade betalen.

Eerdere straf

De man zal deze straf uitzitten na afloop van zijn eerder opgelegde gevangenisstraf. De medeverdachte, tegen wie ook 5 jaar was gevorderd, is door de rechtbank vrijgesproken wegens onvoldoende betrokkenheid.