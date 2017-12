Vader brengt onder bed van zoon gevonden illegaal vuurwerk naar politie

Een vader in Helmond heeft donderdagavond illegaal vuurwerk van zijn zoon op het politiebureau ingeleverd. 'Hij had het aangetroffen op de slaapkamer van zijn zoon en vond het te gevaarlijk om het daar te laten liggen', zo meldt de politie vrijdag.

Mortier en nitraten

'Het gaat om 1 mortier en een 100-tal nitraten met lont. Dit is illegaal vuurwerk, dat door ons in beslag is genomen. Het wordt vandaag door een speciaal bedrijf afgevoerd naar een landelijke opslag om vernietigd te worden', aldus de politie.

Niet getest

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. Het lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat je niet op tijd kunt wegkomen.

Te zwaar

Vaak is illegaal vuurwerk ook te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden.

Vuistregel

Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Lees meer over vuurwerk op onze themapagina op www.politie.nl

Melden

Weet of vermoed je dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Laat het de politie weten, die reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden heeft altijd zin. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)