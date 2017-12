KNMI waarschuwt voor dichte mist

Het is bewolkt en op veel plaatsen nevelig of mistig. Zeer lokaal valt soms lichte motregen. De temperatuur ligt tussen 3°C in het noordoosten en 9°C in het zuiden. De wind komt uit richtingen tussen west en noord en is zwak tot matig.

Komende nacht is het bewolkt en kan op een enkele plek nog lichte motregen voorkomen. Het blijft nevelig met plaatselijk nog (dichte) mist. De minimumtemperatuur ligt tussen 3°C in het noordoosten en 8°C in het zuidwesten. De wind wordt zuidwestelijk en is zwak tot matig, aan de kust neemt de wind toe naar vrij krachtig, in het noordelijk kustgebied krachtig.

Morgen overdag blijft het bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog. De middagtemperatuur ligt rond 10°C. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig. (Bron: KNMI)