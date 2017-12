Elf jaar cel voor doodschieten Enschedese bakker

Een 47-jarige man is vrijdag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot 11 jaar celstraf voor het doodschieten van een man in zijn bakkerij in Enschede. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

Ruzie om hennepkwekerij

De schutter en de bakker hadden ruzie over een hennepkwekerij van hen beiden in de bakkerij die volgens de man zou zijn leeggehaald met medeweten van de bakker. De man is vrijgesproken van moord omdat niet bewezen kan worden dat hij handelde met voorbedachte raad.

Noodweerverhaal klopt niet

De schutter bekende dat hij de bakker had doodgeschoten, maar zei dat hij handelde uit noodweer. De rechtbank oordeelt dat daar geen bewijs voor is. Volgens de schutter zou de bakker hem in de bakkerij hebben aangevallen, maar er is geen bewijs dat zijn verhaal ondersteunt.

De man had geen letsel door de vermeende aanval of DNA-sporen van de bakker op zich. Ook uit de reconstructie van de schietpartij en de afgelegde banen van de kogels blijkt niet dat het verhaal van de man klopt. Daarbij was het verdachte zelf die in verhitte toestand met een geladen pistool de bakkerij is ingegaan.

Schrijnend

Het plotselinge overlijden van de bakker en met name de wijze waarop hij is gedood bracht bij zijn naaste familie, maar ook bij andere directe naasten, onvoorstelbaar leed en verdriet teweeg, zoals de zus van het slachtoffer verwoordde in haar slachtofferverklaring.

De man heeft opzettelijk en op gewelddadige wijze een einde gemaakt aan het leven van de bakker. Dat niets anders dan een financieel geschil ten grondslag lag aan zijn handelen, maakt het des te schrijnender.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)