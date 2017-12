Aanhouding voor zware mishandeling dominee in Rhenoy

De politie heeft vrijdag in het ziekenhuis een 50-jarige man uit Tricht aangehouden. Hij wordt verdacht van poging moord c.q. doodslag. Een 64-jarige dominee uit Rhenoy raakte daardoor gewond en ligt nog steeds met ernstig letsel in het ziekenhuis.

De verdachte werd in het ziekenhuis aangehouden en vervolgens in bewaring gesteld door een rechter-commissaris voor een periode van 14 dagen. Kort na de in bewaring stelling werd de verdachte overgebracht naar het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. Op 28 december zal de raadkamer van de Rechtbank Gelderland beoordelen of verdachte langer wordt vastgehouden.

Ernstig hoofdletsel

Op 21 november jl. werd in de kerk aan de Dorpsstraat in Rhenoy een 64-jarige dominee uit Rhenoy gewond aangetroffen. Zij had ernstig hoofdletsel en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Reanimatie

Kort daarvoor had de politie een melding van een reanimatie aan de Bommelweg in Wadenoijen, 18 kilometer verderop. Beide incidenten bleken met elkaar in verband te staan. Vanaf de start van het onderzoek kwam de 50-jarige man uit Tricht al in beeld als verdachte. Gezien zijn medische toestand kon op dat moment de man niet direct worden aangehouden. Er zijn op dit moment geen belemmeringen meer om de verdachte over te brengen naar Scheveningen. Daar zal bekeken worden op welk moment de verdachte gehoord kan worden.