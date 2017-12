14 jaar cel voor doodslag vriendin en ongeboren kind

De 41-jarige Teunis Z uit Lopik die zijn hoogzwangere vriendin Charlotte in juli van dit jaar doodstak, is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar.

De verdachte en zijn vriendin hadden veel ruzie. Een gesprek tussen hen en een relatietherapeute op 17 juli 2017 ontaardde opnieuw in ruzie. Buiten heeft de man zijn vriendin gestoken en gewurgd. Door het overlijden van de moeder stierf ook hun ongeboren kind. De rechtbank is het eens met de officier van justitie dat er geen sprake is van moord, maar van doodslag. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte een vooropgezet plan had om zijn zwangere vriendin te doden. De rechtbank oordeelt dat hij in een kort tijdsbestek handelde en bovendien door heftige emoties werd beheerst.

Stoornis

De man is onderzocht door deskundigen. Zij concluderen dat hij een autismespectrumstoornis heeft. De man kan zijn eigen emoties en gevoelens niet goed plaatsen. Zowel de stoornis als de relatieproblemen van het stel hebben het gedrag van de verdachte beïnvloed. De rechtbank acht hem daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de deskundigen is de kans op herhaling klein. Ook geven zij aan dat de autismestoornis niet behandelbaar is. De rechtbank legt daarom geen tbs-maatregel op.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat hij op wrede wijze het leven van de slachtoffers heeft ontnomen. Daarnaast is gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken en de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man.