Tientallen woningen ontruimd in Nijmegen vanwege gas in riool

In de Nijmeegse wijk Hatert zijn vrijdagavond rond 19.00 uur ongeveer 50 woningen ontruimd vanwege in het riool aangetroffen gas. Dit heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vrijdagavond bekendgemaakt.

Melding gaslucht

De brandweer kreeg vrijdagavond om 18.49 uur een melding van een bewoner die gas had geroken. Daarop is de brandweer ter plaatse gekomen om het gaslek te detecteren. Uit voorzorg werden de woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in wijkcentrum Hatert.

Graafwerkzaamheden

Zowel de brandweer als netbeheerder Liander zijn bezig om vast te stellen waar het gas vandaan komt. Daarbij is een gedeelte van de bestrating verwijderd en is er begonnen met graafwerkzaamheden om het mogelijke gaslek te kunnen opsporen en eventueel te repareren.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)