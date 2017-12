OM: Gooien vuurwerk naar hulpverleners wordt voortaan gezien als poging tot doodslag

Vuurwerk gooien naar hulpverleners of politie wordt keihard aangepakt. Dat stelt justitie zaterdag in het AD.

Het gooien van vuurwerk naar agenten en hulpverleners tijdens de jaarwisseling wordt door justitie opgevat als een poging tot doodslag. Dat hebben politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland afgesproken, zo meldt de krant.

Hoofdcommissaris Oscar Dros zegt in de krant dat illegaal vuurwerk steeds krachtiger wordt: "In Arnhem hebben we onlangs een illegale partij vuurwerk aangetroffen met daarin Cobra 80’s. Dat noem ik geen rotje, maar een aanvalsgranaat."

Volgens de politie lopen hulpverleners en ook burgers tijdens de jaarwisseling het risico om zwaargewond te raken, omdat ze geregeld bekogeld worden met illegaal vuurwerk.

Dros hoopt dat de huidige maatschappelijke acceptatie van vuurwerk zal veranderen. ,,Ik doe hierbij een appel op ouders. Weet drommels goed waar uw kinderen mee bezig zijn. Dit is niet meer hetzelfde als de strijkers van vroeger.”