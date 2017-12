Kerstdieven Bemmel krijgen slechts een kans zich te melden bij politie want anders..

Bij de politie zijn de afgelopen tijd al 15 aangiftes binnengekomen van diefstal van kerstversiering. Deze diefstallen zouden tussen 18 en 19 december zijn gepleegd. Aangezien er hier geen sprake meer is van een kwajongensstreek, is de politie een onderzoek gestart. Er is ondermeer opgeroepen om beelden van bewakingscamera beschikbaar te stellen aan de politie. In de media is veel aandacht aan de zaak besteed. Het onderzoek en alle media-aandacht heeft tot nieuwe informatie geleid en duidelijke camerabeelden.

Wijkagent Jan Willem Schaap: “De daders staan er haarscherp op. We willen hen de mogelijkheid geven zichzelf te melden op het politiebureau in Elst. Doen ze dit niet dan zullen we de beelden online plaatsen. De impact daarvan is natuurlijk groot, dus je kunt je maar beter zelf komen melden”, aldus Schaap.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)