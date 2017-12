Gewonden bij massale vechtpartij in AZC in Overloon

Zo'n vijfentwintig tot dertig jonge bewoners gingen zaterdagavond met elkaar op de vuist in het asielzoekerscentrum in Overloon. Bij de vechtpartij werden knuppels en steekwapens gebruikt, zo meldt de politie.

Bij het incident vielen diverse (licht)gewonden. Eén slachtoffer moest naar ziekenhuis voor behandeling. Politie heeft ingegrepen, het is nu weer rustig. ''We zijn wel nog aanwezig voor onderzoek'', zo meldt een woordvoerder van de politie.

De hulpdiensten rukten groots uit voor de vechtpartij. Er kwamen zeker vier ambulances en tien politieauto's. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

In het centrum wonen zo'n 800 mensen. het is niet de eerste keer dat de politie moet ingrijpen. In 2014 gingen ook al een grote groep bewoners elkaar te lijf. Een dag later werd een groep van zestig asielzoekers onder politiebegeleiding uit het centrum gehaald.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)