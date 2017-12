Man weigert opzij te gaan en grijpt ambulancemedewerker bij de keel

In Almelo heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige inwoner rond 04.30 uur aangehouden nadat hij een ambulancemedewerker had bedreigd en belaagd op de Prinsenstraat. 'De ambulancemedewerker was op weg naar een melding van een reanimatie', zo meldt de politie zondag.