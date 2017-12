Mobiele Eenheid (ME) ingezet bij onderzoek dode vrouw Tilburg

In het onderzoek, na de vondst van een overleden vrouw in een steegje aan de Hoogvenstraat in Tilburg, is ook de Mobiele Eenheid (ME) ingezet die met 25 man sterk de omgeving onderzoekt op eventuele sporen die verband kunnen houden met het mogelijke misdrijf. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.