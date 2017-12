Patholoog na onderzoek lichaam Ivana Smit: 'Ik krijg hier een heel naar gevoel bij’

Forensisch patholoog Frank van de Goot heeft onderzoek gedaan op het lichaam van het overleden Nederlandse model Ivana Smit. Uit zijn eerste bevindingen maakt Van de Goot op dat het letsel niet direct past bij iemand die van die hoogte is gevallen. Dit meldt het AD.

‘Wat ik heb gezien doet op zijn minst mijn wenkbrauwen fronsen. Ik krijg hier een heel naar gevoel bij’, laat Van de Goot weten. De advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra zegt: ‘De voorlopige bevindingen geven genoeg aanleiding om uitgebreid aanvullend onderzoek in te stellen.’

Op 7 december werd de 19-jarige Ivana Smit dood gevonden op een balkon op de zesde verdieping van een hotel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij zou vanaf de twintigste verdieping zijn gevallen. Zij was voor haar val in het gezelschap van een Amerikaans echtpaar die beweren niets te hebben gemerkt van de val.

Uit topologisch onderzoek naar het bloed van Ivana zou blijken dat er sporen van alcohol, cocaïne, xtc, amfetamine en de rapedrug ketamine.

De familie van Ivana is er van overtuigd dat het Amerikaanse echtpaar haar dood te maken heeft. Het echtpaar heeft ook halsoverkop Maleisië verlaten