Stille tocht voor vrouw uit Tilburg

Voor de 58-jarige vrouw uit Tilburg, die zaterdag dood werd aangetroffen in de Hoogvensestraat in Tilburg, wordt woensdagavond een stille tocht gehouden.

Nabestaanden van Hennie de laat, die door een misdrijf om het leven kwam, organiseren de tocht en roepen mensen op om woensdagavond om 19.00 te verzamelen in de Veestraat in Tilburg, in de buurt van nummer 34. Vanaf dar zal de tocht worden gelopen. Dit schrijft het Brabants Dagblad. Aan de deelnemers is gevraagd om rozen mee te nemen.

Een voorbijganger vond de vrouw zaterdagavond rond 23.50 uur. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw was al overleden. De politie gaat uit van een misdrijf. Zondag heeft de ME een groot gebied rond de Hoogvensestraat uitgekamd en de politie beschikt inmiddels over camerabeelden. Dinsdag zal er sectie op het lichaam worden verricht.