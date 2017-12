Agent vindt auto van omgebrachte vrouw uit Tilburg

Een agent vond dinsdag 26 december de auto van de overleden vrouw. Haar lichaam werd zaterdagavond 23 december in de Hoogvensestraat gevonden. De politie roept getuigen op die meer weten over de gevonden auto. Het betreft een grijsgroene Opel Corsa.

Een agent trof de grijsgroene Opel Corsa rond 08.15 uur aan. Politieonderzoek is meteen gestart. Daarbij wordt onder andere een helikopter ingezet voor het maken van foto’s vanuit de lucht. Ook forensisch onderzoekers en een speurhond zijn op de plaats waar de auto staat aanwezig om onderzoek te doen.

Getuigenoproep

De politie roept specifieke getuigen op die hebben gezien dat de Opel Corsa in de Bachlaan werd geparkeerd. De vragen waarop de politie antwoord wil hebben zijn:

- Wie heeft gezien dat de auto werd geparkeerd op de Bachlaan?

- Heeft u gezien wie er in de auto reed of parkeerde?

- Heeft u mensen bij de auto gezien?

- Heeft u andere informatie over dit incident?

Wie informatie heeft kan contact opnemen met de politie via 0900-884 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006.

Overleden vrouw aangetroffen

De politie trof zaterdagavond 23 december op de Hoogvensestraat het lichaam van een vrouw aan. Een Team Grootschalige Opsporing is opgestart en doet onderzoek naar het overlijden. Een passant trof die avond rond 21.50 uur het lichaam aan in een steeg. Direct werden de hulpdiensten ingeschakeld. Hierbij werd duidelijk dat hulp niet meer mocht baten en de vrouw was overleden. De politie maakte een plaats delict en zette de omgeving ruim af om eventuele sporen veilig te stellen. De Forensische Opsporing verrichtte uitgebreid sporenonderzoek op het plaats delict. Op dit moment is de doodsoorzaak nog niet duidelijk, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Een schouw en een sectie zullen de aankomende dagen uit moeten wijzen waaraan de vrouw is overleden.

Team Grootschalige Opsporing

Diezelfde avond werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht. Dat betekent dat zo’n twintig rechercheurs zich fulltime met de zaak bezig houden. Er werden direct getuigen gehoord en er werd een buurtonderzoek gedaan. Uiteraard worden ook alle beschikbare bewakingsbeelden nauwkeurig bestudeerd in de zoektocht naar een mogelijke dader en het antwoord op de vraag wat aan het incident vooraf ging.

Onderzoek

Zondag 24 december is er een schouw op het lichaam geweest. Op woensdag 27 december vindt een sectie plaats, deze zou uitsluitsel over het overlijden moeten geven. Zondag hebben 25 leden van de Mobiele Eenheid in de buurt rondom de Hoogvensestraat gezocht naar mogelijk aanvullende sporen. Ze zochten onder andere op platte daken en in tuinen van buurtbewoners. Bij het zoeken hebben ze verschillende voorwerpen veilig gesteld. Ook deze worden meegenomen in het onderzoek.