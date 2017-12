Vrachtwagen, betrokken bij dodelijk ongeval, komt uit Slovenië

Deze hoort thuis in Slovenië.

Vanwege de feestdagen en internationale procedures duurt het nog enige tijd voordat de identiteit van de chauffeur is vastgesteld en diens verhaal over de toedracht bekend is. Uit het verdere politieonderzoek moet nog nauwkeuriger blijken wat de rol van deze vrachtauto en de chauffeur bij dit trieste ongeval daadwerkelijk is geweest.

Herstel

De uitvaart van Lily en Mike heeft afgelopen zaterdag in Middelburg onder grote belangstelling plaatsgevonden. De familie is zeer dankbaar voor de vele blijken van medeleven die ze, op welke wijze dan ook, hebben ontvangen. De moeder van de kinderen heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en kon de plechtigheid bijwonen. Haar herstel zal - naast de verwerking van deze traumatische ervaringen - nog geruime tijd duren.

Bedankt

De politie bedankt iedereen die tot nu toe, op welke wijze dan ook, heeft geholpen. De oproep in de (social) media heeft waardevolle informatie opgeleverd. Aanvullende informatie is nog steeds welkom. U kunt met de politie bellen via 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. U kunt ook een tipformulier invullen.