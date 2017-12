VID: meer ongelukken op de wegen, maar niet meer files

Door diverse aanrijdingen was het op tweede kerstdag extra druk op de wegen.

Rond 14.00 uur, op het hoogtepunt van de drukte telde de VerkeersInformatiedienst (VID) precies zoveel snelwegfiles (82 kilometer) als vorig jaar. Dat is iets minder dan de 100 kilometer die VID van te voren had berekend. De VID meldt dat het opmerkelijk is,dat het aantal files niet is toegenomen, omdat er dit jaar veel meer ongelukken zijn gebeurd. Op het hoofdwegennet vonden dinsdag 23 aanrijdingen plaats. Vorig jaar waren er dat 35 procent minder, terwijl er toen dus net zo veel files ontstonden.

Eerste kerstdag was dit jaar opmerkelijk rustig: we moeten terug naar 2008 voor een eerste kerstdag met minder files. Tweede kerstdag ontstonden er lange files door ongevallen onder meer op de A27 en de A2. Op de A27 bij Sleeuwijk raakten meerdere mensen gewond, aldus de VID dinsdag