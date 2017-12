Dode en drie gewonden bij ernstig ongeval in Gelderse Barchem

Bij een ernstig ongeval op de Ruurloseweg in Barchen (gemeente Lochem) is een dode gevallen.

Drie andere inzittenden raakten gewond. het ongeluk ontstond toen twee auto's frontaal met elkaar in botsing kwamen. Dit meldt onder meer Tubantia. De hulpdiensten werden rond 16.50 uur opgeroepen en gingen direct ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om te assisteren. Twee van de drie gewonden werden overgebracht naar een ziekenhuis.

Vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden is de Ruurloseweg (N312) voorlopig in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verzorgt een omleiding. Het is niet bekend hoelang dit gaat duren.