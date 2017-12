Verkeersongeval met dodelijke afloop

De hulpverleningsdiensten politie, ambulance en brandweer rukten uit en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Eén vrouwelijke bijrijdster overleed, twee personen raakten gewond.

In beide auto's zaten twee personen. Toen de hulpdiensten arriveerden werden de slachtoffers al geholpen door omstanders. Ambulancepersoneel en traumateam verleenden ter plekke medische zorg. Voor een 71-jarige vrouw uit Ruurlo mocht hulp niet meer baten, zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De bestuurder van de auto waarin zij zat, van 72 jaar uit Ruurlo, is met vermoedelijk een gebroken been overgebracht naar een ziekenhuis in Winterswijk. Een 22-jarige bijrijdster uit Barchem in de andere auto is gewond aan haar hoofd naar een ziekenhuis in Enschede vervoerd. De bestuurder van die auto, een 26-jarige inwoner van Ruurlo, is nagekeken in de ambulance.

Onderzoek naar toedracht

Specialisten van Verkeersongevallenanalyse (VOA) kwamen naar de ongevalslocatie voor technisch sporenonderzoek aan de weg en de betrokken voertuigen.

De 72-jarige bestuurder reed over de Ruurloseweg vanuit de richting Barchem in de richting van Ruurlo en de 26-jarige bestuurder ging over dezelfde weg richting Barchem. Zover nu bekend is de 26-jarige man vermoedelijk op de andere weghelft terecht gekomen. De 72-jarige kon niet meer uitwijken waarop een frontale aanrijding ontstond.

Agenten hebben de 26-jarige als verdachte gehoord. Het onderzoek naar de toedracht is nog gaande.

