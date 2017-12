Radio- en televisiepresentator Joost Karhof overleden

Karhof werd thuis onwel, waarna hij op weg naar het ziekenhuis in een ambulance overleed. Dit meldt de NOS dinsdag. De in Gouda geboren Karhof begon als twintigjarige in 1989 zijn loopbaan als sportjournalist bij de Voorburgse Courant en werkte daarna bij dagblad Het Binnenhof als journalist. In die tijd studeerde hij nog rechten aan de Leidse universiteit.

Hij werkte eerst nog voor RTV West en kwam daarna in dienst van de NTR. Karhof presenteerde Nieuwsuur en Nieuws & Co, waar hij geregeld de vaste presentator Lara Rense verving. Ook presenteerde hij vier keer de Grote Geschiedenis Quiz en was hij van 2008 tot 2014 de vaste presentator van Kunststof TV. Vanaf 2006 werkte hij voor NOVA/Den Haag Vandaag van de NOS. Hij presenteerde ook een tijd op maandag De Wereld Draait Door.