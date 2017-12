Burgemeester Aboutaleb: elke moslim is een beetje salafist

In een interview met Thijs van den Brink in het programma 'Dit is de Dag', stelt burgemeester Ahmed Aboutaleb 'dat elke moslim een beetje salafist is.'

Het programma was te beluisteren op NPO Radio 1 en zorgde voor veel ophef op Twitter. Dit meldt de NPO dinsdag. In het programma zegt Aboutaleb: 'k heb ook wel eens gezegd: ik ben een jihadist. Ik sta elke dag om 07:00 op om het goede te doen voor een stad in Nederland. Dat is de jihad in zijn puurste vorm.' Volgens Aboutaleb is de gewapende strijd of gewapende 'jihad' een van de uitingen het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. De AIVD heeft de pogingen om het salafisme te verspreiden, bestempelt als 'onwenselijk' vanwege de 'onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap'.

Geen zorgen

Burgemeester Aboutaleb maakt zich echter geen zorgen over het salafisme. Tegen Thijs van den Brink zegt hij: 'In de kern maak ik me om het salafisme geen zorgen. Salafisten vind je ook onder christenen, als je het taalkundig benadert. ‘Salaf’ is voorganger, en een salafist is iemand die op zijn voorganger, Mohammed of Christus, wil lijken. In alle religies kom je dat tegen. Je beleid inrichten tegen salafisme, zou je beleid richten zijn tegen 1,7 miljard moslims in de wereld.'

Niet verbieden

Aboutaleb wil het salafisme ook niet verbieden. 'Ik vond het dom om salafisme te verbieden. Ik ben daar geen voorstander van. Als er in de kring van salafisten mensen zijn die de overtuiging hebben om geweld in te zetten tegen anderen, daar ligt de grens en dat is een overzichtelijke groep. Die moet je opsporen en isoleren.'

De burgervader heeft wel iets met Kerst. In het interview zegt hij hierover: 'Ik heb niets met kerstboom. Maar ik heb wel heel veel met de geboorte van Jezus Christus. De koran heeft ook twee hoofdstukken over de geboorte van Christus waar je 3,5 uur mee bezig kan zijn.

Begrip voor kritiek

Aboutaleb heeft wel begrip voor de kritiek op zijn religie maar ook voor de wensen binnen zijn religie. Zoals de hoofddoek bij de politie, de mogelijkheid voor een oproep tot gebed, een islamitische vrije dag… Aboutaleb vindt hij allemaal heel begrijpelijke wensen. 'Ik zou niet zeggen dat ik niet sta voor die wensen, maar proberen die nu te beslechten heeft geen zin. Het maatschappelijk klimaat is buitengewoon negatief. Je brengt geen verandering.' Aboutaleb vindt dat minderheden iets gegund moet worden door de meerderheid. 'Zonder dat er voor gevochten moet worden.'