Code geel voor zware windstoten in Zeeland

In Zeeland kunnen er vanaf het begin van de avond zware windstoten voorkomen van 75-80 km/uur. In de tweede helft van de avond neemt de wind af en verdwijnen de windstoten.

Vanavond en aan het begin van komende nacht trekt een regenzone oostwaarts over Nederland. Minima liggen rond 3°C. De noordwestelijke wind neemt in de tweede helft van de avond af naar matig boven land en (vrij) krachtig langs de kust. De windstoten in Zeeland zullen in de tweede helft van de avond weer verdwijnen.

Morgen overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met korrelhagel en onweer. De middagtemperatuur ligt rond 6 °C. De wind is noordwest en matig, aan de kust krachtig, af en toe hard.

