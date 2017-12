Vrouw ( 27) komt om het leven bij ongeval Wijngaarden

Bij een eenzijdig ongeval op de N214 bij Wijngaarden is maandagmiddag een 27-jarige vrouw uit Zeist om het leven gekomen.

De vrouw reed tegen half twee richting Papendrecht, toen ze met het voorwiel van haar auto in de berm terecht kwam. Vermoedelijk heeft ze geprobeerd terug te sturen, is in een slip geraakt en heeft vervolgens een boom geraakt. De vrouw overleed ter plaatse.

