Aantal woninginbraken ook afgelopen jaar weer met 10% gedaald

Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar opnieuw afgenomen. In de eerste elf maanden van 2017 vond 10% minder woninginbraken plaats ten opzichte van dezelfde periode in 2016. 'Deze daling heeft zich in de afgelopen jaren doorgezet', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag.