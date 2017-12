Utrecht tijdens kerstdagen geteisterd door 9 aangestoken branden

De politie in Utrecht is naarstig op zoek naar de daders van een reeks branden die afgelopen kerstdagen de stad Utrecht teisterden.

Brandstichting

'Meerdere auto’s werden getroffen door brand. Dit gebeurde in verschillende wijken. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting, vermoedelijk door jeugd uit de wijk', zo laat de politie woensdag weten.

8 autobranden

In totaal gingen op zes locaties acht auto’s in vlammen op. Het ging om zes personenauto’s, een bedrijfsbus en een taxibus. In alle gevallen bluste de brandweer de brand en stelde de politie direct een onderzoek in. Onder meer zijn verschillende getuigen gesproken. Dit leidde nog niet tot aanhoudingen.

Tijden en locaties

De meeste branden vonden plaats in de avonduren en begin van de nacht. Op Eerste Kerstdag was dat op de Rijnhuizenlaan, Florence Nightingalelaan. Op de Tweede Kerstdag waren er branden op de Van Kleffenslaan, Oud-Wulvenplantsoen , Tigrisdreef en Agamemnondreef.

Scooter

Daarnaast werd in de nacht van zondag 24 op maandag 25 december op de Huize de Geerlaan een scooter in brand gestoken tegen de muur van een flatgebouw. De scooter brandde geheel uit, de muur raakte beschadigd.

Tips

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de branden zijn ontstaan en of er een link is tussen de branden. Voor het onderzoek doet de politie een beroep op getuigen die iets hebben gezien wat in verband kan worden gebracht met de brandstichtingen. Heeft u meer informatie of heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44 of anoniem via M., via 0800 – 7000 of M.-online.

