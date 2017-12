Politie pakt man (35) op in zaak Tilburgse Hennie de Laat (58)

De politie heeft woensdagmiddag rond 16.00 uur in Breda een verdachte aangehouden voor het misdrijf dat leidde tot de dood van Hennie de Laat in Tilburg. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

Tilburger

'Tactisch onderzoek van de rechercheurs uit het Team Grootschalige Opsporing heeft geleid tot de aanhouding in Breda van de Tilburgse 35-jarige man. Op meerdere plaatsen gaan ook doorzoekingen worden gehouden op vordering van de officier van Justitie en met toestemming van de Rechter Commissaris', aldus de politie.

Overleden vrouw aangetroffen

De politie trof zaterdagavond 23 december op de Hoogvensestraat het lichaam van Hennie aan. Vanaf het begin van het onderzoek vermoeden men dat zij om het leven is gekomen door een misdrijf. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt haar overlijden.

Een passant trof die avond rond 21.50 uur het lichaam aan in een steeg. Direct werden de hulpdiensten ingeschakeld. Hierbij werd duidelijk dat hulp niet meer mocht baten en de vrouw was overleden. De politie maakte een plaats delict en zette de omgeving ruim af om eventuele sporen veilig te stellen.

Misdrijf

De Forensische Opsporing verrichtte uitgebreid sporenonderzoek op het plaats delict. Op dit moment is de doodsoorzaak nog niet duidelijk, een sectie moet uitwijzen waaraan de vrouw is overleden. Wel is duidelijk dat de vrouw door een misdrijf is overleden.

Auto

Gisteren, 26 december, vond een agent de auto van de overleden vrouw. Hij trof de grijsgroene Opel Corsa rond 08.15 uur aan. Politieonderzoek is meteen gestart. Daarbij werd onder andere een helikopter ingezet voor het maken van foto’s vanuit de lucht.

Ook forensisch onderzoekers en een speurhond waren op de plaats waar de auto stond aanwezig om onderzoek te doen. Ook leden van de Mobiele Eenheid hebben in de middag in de omgeving van de auto gezocht naar aanvullende sporen. De auto is laat op de middag door een gespecialiseerd bedrijf veilig weggetakeld voor verder onderzoek.

Getuigenoproep

De politie roept nog steeds getuigen op die hebben gezien dat de Opel Corsa in de Bachlaan werd geparkeerd. Hebt u informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000.

Schouw en sectie

Zondag 24 december is er een schouw op het lichaam geweest. Sinds vandaag, woensdag 27 december vindt een sectie plaats bij het NFI. Deze sectie moet uitsluitsel over het overlijden geven. De uitkomst van dit onderzoek kan langere tijd duren.

