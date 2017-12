12 jaar cel voor beroving en woningovervallen bij hoogbejaarden

Straatroven en woningovervallen

De 31-jarige man uit Den Haag wordt ervan verdacht in februari 2017 samen met zijn twee minderjarige neven in een tijdbestek van enkele dagen een groot aantal straatroven en woningovervallen te hebben gepleegd. Hij koos daarbij heel bewust de meest weerloze en kwetsbare slachtoffers: bejaarde vrouwen die geen weerstand konden bieden tegen het geweld.

De officier van justitie in haar requisitoir: 'Verdachte heeft samen met twee minderjarige neven heel bewust de meest weerloze en kwetsbare slachtoffers uitgezocht en met schijnbaar gemak geweld tegen hen gebruikt. Het gaat steeds om oudere en bejaarde vrouwen die simpelweg geen weerstand konden bieden aan het geweld. Verdachte was bereid en in staat om hen voor een geringe buit in hun veilige omgeving thuis, of op straat, aan te vallen, waardoor hun leven nu drastisch is veranderd.'

Diemen

De Haagse politie kwam de verdachten op het spoor toen het slachtoffer van één van de woningovervallen – de voormalige schoonmoeder van de 31-jarige verdachte – één van de verdachten herkende. Zijn telefoon werd vervolgens getapt en zo ving de politie een telefoongesprek op over een woningoverval op 22 februari 2017 in Diemen. De Haagse politie heeft daarop direct contact gezocht met de Amsterdamse politie.

Nep pakketbezorger

Uit tapgesprekken, camerabeelden en observaties werd duidelijk dat de verdachten in Amsterdam en Diemen verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere woningovervallen. Ook zouden zij negen straatroven hebben gepleegd. Op 22 februari 2017 overvielen zij een 95-jarige vrouw in haar woning in Diemen. De volgende dag overvielen zij een 86-jarige vrouw in haar woning in Amsterdam. De verdachten gingen steeds op dezelfde manier te werk. Zij belden aan en deden zich voor als pakketbezorger.

Hartstilstand

Zodra de slachtoffers open deden drongen zij met geweld de woning binnen. De gevolgen voor de slachtoffers zijn groot. Niet alleen liepen zij lichamelijk letsel op, maar zij zijn ook angstig geworden. Zij durven hun deur niet meer open te doen voor onbekenden of alleen over straat te gaan. Het 86-jarige slachtoffer van de woningoverval in Amsterdam liep zelfs een grote hoofdwond op en kreeg tot twee keer toe een hartstilstand.

Eis: zes jaar en TBS

Tegen de 31-jarige verdachte eiste de officier van justitie zes jaar gevangenisstraf en TBS. Tegen de oudste minderjarige verdachte eiste zij een jeugddetentie voor de maximale duur van 12 maanden en voorwaardelijke oplegging van de PIJ-maatregel. Tegen de jongste minderjarige verdachte eiste de officier van justitie ook een jeugddetentie voor de maximale duur van 12 maanden waarvan een deel voorwaardelijk.