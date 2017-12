Cabinepersoneel klaar met agressie van passagiers

In 2015 werden er 723 incidenten gemeld. Een jaar later was dit aantal al gestegen naar 988. Dit bestaat uit schelden, schreeuwen en om zich heen slaan. Bij een derde van de gevallen is er sprake van alcohol gebruik.

Luchtvaartbonden willen dat er meer gebeurd om agressie aan boord van vliegtuigen aan te pakken. Tevens willen de vakbonden dat de luchthaven Schiphol meer doet om te voorkomen dat beschonken passagiers zich bij de luchtvaartmaatschappijen melden.