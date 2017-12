Katten gedumpt bij vuilnis in Amsterdam

In Amsterdam zijn tussen het huisvuil twee katten gevonden.

De dierenambulancedienst trof de gedumpte diertjes drijfnat in een kattenkistje aan op de Rustenburgerstraat. De dieren bleken niet gechipt en hun vacht was zo gekild dat men nog niet heeft kunnen bepalen wat het geslacht van de diertjes is.

„Wat je situatie ook is, laat je dier niet op deze manier de dupe zijn!”, schrijft de Dierenambulance Amsterdam donderdagmorgen. „Wij zijn verdrietig.”