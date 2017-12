2017 de boeken in als zeer warm maar nat

2017 gaat de boeken in als zeer warm, zonnig en nat. In De Bilt komt de gemiddelde temperatuur uit op 10,9 graden tegen 10,1 normaal, zo meldt WeerOnline.

Dit is goed voor een gedeelde vierde plaats in de top-10 van warmste jaren ooit gemeten. Qua warmte sprong juni er goed uit en het zuiden beleefde zelfs een regionale hittegolf. Na de hitte volgde regelmatig veel regen. Gemiddeld over het land komt de jaarsom op circa 946 mm uit. Dat is bijna 100 mm meer dan de gebruikelijke 849 mm. Met landelijk 1765 uur zon tegen 1639 uur normaal was het een zonnig jaar.