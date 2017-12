Kans op sneeuw. Jaarwisseling verloopt nat

Het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden komen er winterse buien voor met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt rond 5°C. De wind is west- tot noordwestelijk en matig, in de kustgebieden (vrij) krachtig, in het noordelijk kustgebied mogelijk hard, 7 Bft.

Komende nacht blijft het in het noorden buiig, elders zijn er opklaringen en is het overwegend droog. De minimumtemperatuur ligt op veel plaatsen iets onder het vriespunt en vooral landinwaarts kan lokaal bevriezing van natte weggedeelten optreden. De westelijke wind is landinwaarts meest matig, aan zee en op het IJsselmeer (vrij) krachtig, in het noordelijk kustgebied af en toe hard, 7 Bft.

Morgenochtend is het eerst vrijwel overal droog met af en toe zon. Aan het begin van de middag bereikt een gebied met natte sneeuw en regen het zuiden en breidt zich in de middag en avond over de rest van het land uit. In het midden en oosten van het land zou het op enkele plaatsen korte tijd wit kunnen worden. De maximumtemperatuur ligt rond 5°C, maar in natte sneeuw kan de temperatuur vooral in het midden en oosten lokaal tot iets boven nul dalen. De wind draait via zuidwest naar zuid tot zuidoost en is boven land matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6 Bft. In de loop van de avond draait de wind naar west en neemt dan aan zee toe naar hard, 7 Bft.

De jaarwisseling verloopt nat met kans op 90 procent regen.

