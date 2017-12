Man vernielt zeker 35 auto’s in Zwolle

Een 37-jarige man uit Zwolle is aangehouden aangehouden wegen vernieling van zeker 35 auto's in Zwolle. De man is door de politie aangehouden.

Rond 15.45 uur kreeg de politie diverse meldingen dat er auto’s vernield zouden worden aan de Nijverheidstraat in Zwolle. De politie ging ter plaatse en troffen een man aan die de ruiten van de auto’s aan het inslaan was. In totaal heeft de man ruim 35 auto’s vernield. De vernieling bestond uit het ingooien van ramen en bekrassen van auto’s. Waarom de man dit heeft gedaan is niet bekend. De man raakte aan een hand gewond.