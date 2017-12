Dierenpolitie haalt 28 honden uit auto

Naar aanleiding van meerdere meldingen over verwaarloosde honden die in een bestelbus zouden verblijven, is de dierenpolitie op zoek gegaan naar dit voertuig.

Op dinsdagmiddag 26 december wist de politie de bewuste bestelbus op te sporen in Noord-Holland-Noord. In deze bestelbus zaten 28 honden in transportboxen opgesloten onder erbarmelijke omstandigheden. De honden en de bus zijn op last van de Officier van Justitie in beslag genomen en de expertise van de dierenpolitie werd ingezet. De dierenpolitie heeft ervoor gezorgd dat de honden de nodige medische zorg kregen die zij nodig hadden. Nadat de honden uit hun benarde positie waren gehaald, zijn de honden naar een tijdelijk opvangadres gebracht, waar zij door een dierenarts zijn behandeld.

Tegen de 43-jarige eigenaresse van de bestelbus wordt proces-verbaal opgemaakt. De dierenpolitie doet nader onderzoek naar de herkomst van de honden.