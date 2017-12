1.180 organisaties en 51.500 particulieren ondertekenen Nationaal Vuurwerkmanifest

Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die zowel legaal als illegaal vuurwerk tot gevolg heeft. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl voor een verbod uitspreken.

Vuurwerkmanifest

Oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, initiatiefnemers van het nationaal vuurwerkmanifest: “Jaarlijks zorgt de viering van Oud en Nieuw in z’n huidige vorm voor te veel letsel, schade en maatschappelijke overlast. Er kan dan ook niet meer worden gesproken over een feestelijke traditie. De letsels die wij ieder jaar weer zien worden niet alleen door illegaal vuurwerk veroorzaakt, maar juist ook door het vuurwerk dat door consumenten afgestoken mag worden. Daarnaast is 50% omstander en steekt dus zelf geen vuurwerk af.”

Alle organisaties en particulieren die de afgelopen jaren het Vuurwerkmanifest hebben ondertekend pleiten voor een volledig verbod op vuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken én voor het alternatief van centrale vuurwerkshows. Ruim 1.180 organisaties en meer dan 51.500 Nederlanders hebben het vuurwerkmanifest inmiddels getekend, waaronder oog-, kinder-, en jeugdartsen, plastisch chirurgen, huisartsen, spoedeisende hulp-artsen, de landelijke artsenkoepel KNMG, de Nederlandse projectgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie en Achmea. Ook vanuit de dierensector en de politiek krijgt het manifest steeds meer steun.

