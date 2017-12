Zelfgemaakt explosief onder auto op Kerstroosstraat aangetroffen

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) is vrijdagochtend ingeschakeld in Valkenswaard nadat er onder een in de Kerstroosstraat geparkeerde auto een zelfgemaakt explosief was aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

'We kregen vrijdagochtend rond 9.30 uur een melding dat onder een auto aan de Kerstroosstraat in Valkenswaard een verdacht explosief voorwerp werd gevonden. Het voorwerp is niet geëxplodeerd. De bestuurder van de auto kon gewoon wegrijden', stelt de politie.

'Geïmproviseerd vuurwerk'

Een explosievendeskundige van de politie ging naar de locatie toe om een eerste verkenning te doen. 'Ik zag direct dat het om een zelfgemaakt explosief oftewel geïmproviseerd vuurwerk ging. Het is altijd maar de vraag welke materialen zijn gebruikt. Er is direct gevaar voor de maker en voor de omwonenden'.

Instabiel

'De bouwsels zijn vaak instabiel. Die gaan wij zelf niet uit elkaar halen. Vandaar dat wij in dergelijke situaties de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) inschakelen om dergelijke geïmproviseerde projectielen op te ruimen', legt hij uit.

Help bij het onderzoek

'De EODD heeft het projectiel uit elkaar gehaald en onze forensisch rechercheurs bemonsteren de onderdelen om te kijken of we daarop bruikbare sporen aantreffen. Daarna wordt het projectiel gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de EODD. We onderzoeken onder meer wie het geïmproviseerde explosief heeft gemaakt, hoe het onder de auto terecht is gekomen en waarom het onder de auto lag', aldus de politie.

Tips

Denk je iets gehoord of gezien te hebben dat de politie kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen neem dan contact op door te bellen naar 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

