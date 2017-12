Vrouw (74) op scootmobiel omgekomen bij aanrijding

In IJsselstein is afgelopen donderdagochtend een 74-jarige vrouw op een scootmobiel aangereden. 'De vrouw is vervolgens in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden', zo meldt de politie vrijdag.

'Geen voorrang'

Deze aanrijding vond plaats op de T-kruising van de Tuinensingel en de Hendrik Copijnstraat. De bestuurder van een personenauto wilde vermoedelijk rechts afslaan en verleende geen voorrang aan de voor hem van links komende scootmobiel.

Hoofdletsel

De bestuurster van de scootmobiel is hierbij hard met haar hoofd op de straat terecht gekomen en werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Het letsel bleek dusdanig dat het slachtoffer in het ziekenhuis is overleden. De bestuurder van de auto, een 67-jarige man uit IJsselstein is op het politiebureau verhoord.

Oproep getuigen

De politie wil graag in contact komen met personen die nog niet door de politie zijn gehoord, maar die wel getuige zijn geweest van de aanrijding. Zij kunnen bellen naar 0900-8844.

