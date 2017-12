Jongen (17) ernstig gewond bij steekincident Eindhoven

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Eindhoven bij een steekincident op het Stationsplein een 17-jarige Eindhovenaar ernstig gewond geraakt. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Melding

'Onze meldkamer kreeg vrijdag in de vroege ochtend rond 04.30 uur een melding van een vechtpartij tussen diverse personen op het Stationsplein in Eindhoven. Toen de agenten daar aankwamen troffen ze alleen nog twee vrouwen aan. Er zou een auto zijn gevlucht met daarin een aantal personen die mogelijk betrokken waren bij de ruzie', aldus de politie.

Auto aan de kant gezet

Aan de hand van de beschrijving van deze auto zag de politie het voertuig kort daarna rijden in het stadsdeel Tongelre. De auto werd op de Tongelresestraat aan de kant gezet. In de auto zat de 17-jarige gewonde Eindhovenaar als bijrijder. Hij bleek een steekwond in zijn bovenlichaam te hebben.

Intensive Care

De politie heeft de ambulance gewaarschuwd die het slachtoffer heeft overgebracht naar het ziekenhuis. Hij werd afgelopen nacht behandeld aan zijn verwonding en verpleegd op de afdeling intensive care van het ziekenhuis.

Getuigen belangrijk

Zowel het slachtoffer als de bestuurder en nog een tweede inzittende van de auto wilden niets vertellen over hetgeen is gebeurd. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld op het Stationsplein in Eindhoven en vraagt om hulp.

Heb je iets gezien of gehoord dat met dit ernstige incident te maken kan hebben neem dan contact op met de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.

