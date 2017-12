Moeder redt zichzelf en kinderen na auto te water

'Doodeng en machtig koud'

'En daar lig je dan in het water met je auto.... Doodeng en machtig koud... Binnen enkele seconden moet je beslissen, hoe maak ik de kinderen los en hoe kom ik buiten?', schrijft Albertine Mulder-Slot.

Autodeur wilde niet open

'Gordels los en wachten totdat de auto vol loopt met water, de autodeur wilde niet open. Nadat de auto bijna volgelopen was met water en we nog adem kregen heb ik de deur los getrapt. Ik eruit, de kinderen één voor één eruit. En dan nog 2,0 meter zwemmen naar de kant, in ijskoud water en volgezogen kleding....', aldus Albertine.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)