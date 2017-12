Traumahelikopter trekt veel bekijks in Boxtel

Vrijdagochtend werd de hulp ingeroepen van het traumateam voor een medisch incident in een woning aan de Lierenbout in Boxtel.

Ter plaatse waren twee ambulances en verschillende politie-eenheden. De traumahelikopter landde in een weiland aan de Schijndelseweg. De trauma-arts en zijn assistent werden door de politie naar de betreffende woning gebracht.

Ondertussen kreeg de traumahelikopter veel bekijks van omwonenden en voorbijgangers. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance overgebracht naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)