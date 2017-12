Schietincident Maastricht, onderzoek loopt nog

In Maastricht is in de nacht van donderdag op vrijdag op de Craiantstraat rond 02.30 uur een conflict geweest tussen enkele personen waarbij geschoten is. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Geen gewonden

'Er zijn geen gewonden gevallen. De Belgische politie heeft afgelopen nacht nog drie verdachten aangehouden na een achtervolging vanuit Maastricht', aldus de politie.

Aanhoudingen

Kort na de achtervolging die eindigde op de Neerharenweg in Lanaken werden in samenwerking met de Belgische politie twee verdachten aangehouden die het bosgebied in vluchten. Het betreft een 19-jarige man en een 20-jarige man uit Maastricht.

Belgische politie

Door de Belgische politie is vannacht aan de Craianstraat een onderzoek ingesteld. Daarbij zijn ook nog drie mannen van 17, 19 en 24 jaar aangehouden. Alle verdachten zijn vrijdag door de Belgische politie gehoord en in vrijheid gesteld.

Onderzoek

Het onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het conflict waarbij geschoten is nog in volle gang. Vannacht is er door medewerkers van de Forensische Opsporing in de Craianstraat technisch onderzoek gedaan. Vandaag hoort de politie getuigen en is er een buurtonderzoek gehouden.

