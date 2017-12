Fatale woningbrand Emmen kost leven van twee jonge kinderen

Zaterdagochtend zijn bij een woningbrand in Emmen een 6-jarige jongetje en een 5-jarig meisje overleden. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Broertje en zusje

Volgens de politie gaat het om een broertje en een zusje. De ouders van de kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis maar zouden niet ernstig gewond zijn geraakt. De oorzaak van de brand die zaterdagochtend even voor 08.00 uur uitbrak in de woning aan de Laan van de Marel is nog niet bekend.

Rechercheonderzoek gestart

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen woningen. De recherche is een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de fatale brand.

