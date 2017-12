NS gaat weer meebieden op regionale spoorconcessies

NS zal in de toekomst weer meebieden op regionale spoorconcessies. Dit heeft president-directeur van NS, Roger van Boxtel, in een interview in De Volkskrant gezegd.

'Ook in de toekomst wil NS een belangrijke bijdrage leveren in het bereikbaar houden van heel Nederland. Goede samenwerking met andere vervoersaanbieders en lokale en regionale overheden is daarbij essentieel', zo heeft NS laten weten.

Hoofdrailnet

In maart 2016 besloot NS zich met de strategie Spoorslags Beter 2016-2019 te richten op het hoofdrailnet en de HSL. Aanleiding voor deze strategie waren onder meer de afwikkeling van de parlementaire enquête Fyra en de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg.

Keuze

NS koos ervoor om zich volledig te richten op drie kernactiviteiten: betere treindiensten op het hoofdrailnet en HSL, zorgen voor stations en bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis. In de strategie heeft NS aangegeven tot 2019 niet meer mee te bieden op regionale concessies.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord, dat in oktober van dit jaar is gepresenteerd, biedt NS de ruimte om mee te bieden op regionale concessies. Daarnaast blijkt uit de voorlopige cijfers over 2017 dat de prestaties aanzienlijk verbeterd zijn. Reizigers waren dit jaar vaker op tijd en door de investering in nieuwe treinen zorgt ervoor dat reizigers veelal een zitplaats hebben.

Groeiend aantal reizigers

Dit terwijl de reizigersaantallen groeien. De verbeterde prestaties zijn ook terug te zien in de waardering van onze reizigers: 80% gaf NS dit jaar een 7 of hoger (2016: 77%). NS voldoet hiermee aan de gemaakte prestatieafspraken. Ook heeft NS grote stappen voorwaarts gemaakt op het terrein van risicobeheersing (goverance, risk and compliance), zoals onlangs ook bevestigd door de aandeelhouder (minister van Financiën) in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Bijdrage leveren aan bereikbaarheid

NS wil ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren in het bereikbaar houden van heel Nederland. Goede samenwerking met andere vervoersaanbieders en lokale en regionale overheden is daarbij essentieel. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan het oplossen van urgente vraagstukken voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling in Nederland. Dat vraagt om creatieve mobiliteitsoplossingen en maatwerkoplossingen.

NS wil daar een belangrijke partner in zijn en blijven. Als hiervoor in de toekomst regionale (spoor)concessies voor op de markt komen, kan NS hier aan mee doen. Uiteraard zal NS niet aangeven of zij zich al dan niet in zal schrijven op een specifieke concessie.

