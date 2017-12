Nieuws jaaroverzicht 2017 BlikopNieuws.nl

Het jaar is weer voorbijgevlogen, zo voelt het voor ons en wij denken dat meerderen datzelfde gevoel herkennen. Nog even en dan is 2017 ook weer geschiedenis. Een jaar waarin op nieuwsgebied het nodige is gebeurd. Een kleine greep daaruit om het geheugen weer even op te frissen.

Aanslag nachtclub Turkije

Het jaar was nog maar net begonnen of de eerste aanslag van 2017 was al weer een feit toen in de nieuwjaarsnacht in Turkije in de hoofdstad Istanboel een terroristische aanslag werd gepleegd op een grote nachtclub waarbij 39 doden en 69 gewonden vielen.

President Trump

Tegen de verwachtingen in werd niet Hillary Clinton maar Donald Trump november 2016 de nieuwe president van Amerika. Op 20 januari van dit jaar werd Trump als de 45ste president van de Verenigde Staten beëdigd.

Tweede Kamerverkiezingen

Op 15 maart werden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland gehouden en kon iedereen weer naar de stembus. De ellenlange formatiepogingen en overleggen volgden. Het zou na de verkiezingen nog precies 225 dagen duren tot er dan uiteindelijk op 26 oktober een nieuw kabinet op de trappen van paleis Noordeinde stond. De langste formatieperiode in de geschiedenis van Nederland.

Reuzenpanda's naar Nederland

Op 12 april kreeg Nederland twee reuzenpanda's te leen van China. De dieren betrokken in Ouwehands Dierenpark in Rhenen een compleet nieuw gebouwd onderkomen.

Tom Dumoulin

Tom Dumoulin wint op 28 mei als eerste Nederlander de Giro d'italia. Hij won de honderdste editie van de wielerronde met 31 seconden voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana. Tom Dumoulin is de derde Nederlander die een grote ronde wint, na Jan Janssen en Joop Zoetemelk.

Grote brand Grenfelltoren Londen

Bij een grote brand in de Grenfelltoren in Londen op 14 juni komen 79 mensen om het leven. De brand kon zich 'makkelijk

Fipronil-crisis

Het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maken op 22 juli bekend dat ze de verboden toepassing van het insecticide fipronil in de pluimveesector aan het onderzoeken zijn. Dit wordt bekend als de fipronil-crisis.

Oranje dames winnen EK-voetbal

Nederland wint op 6 augustus het EK voetbal voor vrouwen in eigen land. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is in de finale in Enschede met 4-2 te sterk voor Denemarken.

Rampspoed op St. Maarten door orkaan 'Irma'

Op 6 september richt 'Irma' als zware orkaan op de eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius een enorm grote schade aan. De orkaan bereikt windsnelheden tot 300 km per uur. Twee personen komen om het leven en het normale leven op het eiland is volkomen ontwricht.

Aftreden Hennis en Middendorp

Minister Jeanine Hennis van Defensie treedt op 3 oktober af. In de Tweede Kamer neemt zij na een urenlang debat de politieke verantwoordelijkheid voor de nalatigheden in de Defensie-organisatie die vorig jaar leidden tot de dood van twee militairen in Mali. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp neemt ook ontslag.

Eberhard van der Laan, Vaarwel

En op 5 oktober overlijdt Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Anne Faber

De politie heeft maandag 9 oktober in de middag een verdachte aangehouden in de vermissingszaak van Anne Faber. Een 27-jarige man uit Den Dolder is aangehouden, het gaat om Michael P. die werd behandeld in een kliniek in Den Dolder. Naast verhoor van de verdachte, worden ook zijn gangen nagegaan, vanaf de vermissing van Anne op vrijdag 29 september.

#MeToo / Kevin Spacey

Op 4 november beëindigt Netflix definitief de samenwerking met acteur Kevin Spacey na aanhoudende geruchten over grensoverschrijdend gedrag. Eerder legde het bedrijf al voor onbepaalde tijd de opnames stil van het zesde en laatste seizoen van de populaire serie.

Pak sneeuw ontwricht Nederland, filerecord van 1.500 km

Nederland krijgt sinds lange tijd weer te maken met een dikke laag sneeuw. In twee dagen tijd valt er gemiddeld tussen de 10 en 20 centimeter sneeuw. Het winterweer leidt al vroeg in de avondspits tot een filerecord. Op het hoogtepunt, tussen 17.00 en 18.00 uur, staat er volgens de ANWB zo'n 1500 kilometer file.

De redactie van BlikopNieuws.nl wenst iedereen fijne feestdagen en een mooi 2018!

