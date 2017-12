Alcohol in bloed of bloed in alcohol?

Foto: Politie Almere Stad

Almere De politie in Almere heeft zaterdag een wel heel bizarre vondst gedaan in een steegje.

Melding cameratoezicht Zaterdag kreeg de politie een melding van cameratoezicht Almere. Deze zag in een steeg een doos gevuld met zakjes 'bloed' staan. Zo laat de politie zaterdag op Facebook weten. Alcohol 'Al snel bleek het gelukkig niet om bloed te gaan. We hebben het maar niet gedronken, maar het rook sterk naar alcohol', aldus de politie. De politie noemt het 'bijzonder' om zoiets onbeheerd achter te laten en zou daarom graag even hierover willen babbelen met de eigenaar van de gevulde bloedzakjes.