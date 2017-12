Flinke brand in leegstaand pand

De brandweer in Vlaardingen werd vrijdagnacht opgeroepen voor de zoveelste containerbrand, maar al direct daarna kwam een melding binnen van een gebouwbrand op de Floris de Vijfdelaan.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens omstanders woedde de brand in de oude hal van het flat. Mogelijk heeft er ook brand gewoed in de oude sigarenzaak. Voor de brand was een luide knal te horen volgens omstanders.

Het gebouw was ten tijde van de brand hermetisch afgesloten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

